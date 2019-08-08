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На компанию Apple подали в суд из-за возможной прослушки

08.08.2019 11:10
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На компанию Apple подали в суд из-за возможной прослушки

Несколько пользователей приняли решение подать в суд на компанию Apple. Как пишет Газета.ру со ссылкой на Bloomberg, причиной этого стало нарушение прав, связанных с неприкосновенностью личной жизни. Иск соответствующего содержания был подан после поступивших сообщений о нарушении конфиденциальности пользователей Siri по причине не только возможной прослушки. Появилась информация о том, что персональные данные передавались подрядчикам.

В судебных материалах говорится о требованиях, связанных с удалением записей. Также пострадавшие требуют от «яблочного гиганта» денежной компенсации. О сумме, в которую оценивается ущерб, пока ничего не известно.

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