Артемий Лебедев заявил, что не вернется в Россию

Дизайнер Артемий Лебедев, сбежавший из страны, решил опубликовать в своем Telegram-канале сообщение, которым прокомментировал видеозапись ранее вышедшую на его YouTube-канале. В этой записи он заявил, что покинул пределы России, и возвращаться сюда не планирует. Причина, по его словам, кроется в том, что его «беспокоит ситуация в стране».

Комментируя это видео, дизайнер заявил, что аудитория ролика - это школьники, а содержание по смыслу похоже на «бессмысленный либеральный бред». Лебедев также выразил сожаление в связи с тем, что его побег из России не остался без внимания со стороны журналистов.