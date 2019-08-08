В Крыму ответили Эрдогану о «нероссийском» статусе полуострова

Представители крымских властей прокомментировали высказывание главы Турции Эрдогана, заявившего о том, что Анкара не признает воссоединения полуострова с Россией. Как передает РИА Новости, по словам депутата парламента Крыма Владислав Ганжара, такое отношение турецкого лидера разочаровывает. Подобные заявления говорят о том, что он не только «заигрывает» с Украиной, но и придерживается политики «двойных стандартов». При этом, как подчеркнул депутат, если Анкара и дальше планирует сотрудничать с Москвой, то подобное отношение вряд ли положительно отразится на взаимоотношениях России и Турции.