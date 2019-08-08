Чаще всего туристы забывают в самолетах телефоны и ноутбуки

Любопытный опрос провел сервис OneTwoTrip. Как передает РИА Новости, пользователям был задан вопрос о том, что чаще всего они забывают в самолете. Выяснилось, что больше остальных в салоне пассажиры забывают телефоны, гарнитуру и ноутбуки.

В целом каждый пятый хотя бы один раз что-то забывал в самолете (23,1%). А вот забывают пассажиры, как правило, ценную технику: мобильные телефоны, гарнитуру, ноутбуки и даже игровые приставки. Таких «забывчивых» оказалось 29%.

Оставляли также в самолетах ручную кладь, сумки или небольшие чемоданы – таких рассеянных оказалось 14%. Некоторым приходилось забывать и покупки из Duty Free (13%), а также пледы, подушки (10%) и одежду (9%).