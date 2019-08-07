Обнаружен самый большой в мире попугай

Палеонтологи обнаружили крупнейшего в мире попугая высотой до 1 метра с массивным клювом, способным взломать большинство источников пищи, и дали ему название Heracles instpectatus, чтобы отразить его геркулесовские мифоподобные размеры и силу и неожиданный характер открытия.

Быть гигантом в такой стране, как Новая Зеландия, хорошо известная своими гигантскими птицами, является обычным явлением. Тем не менее окаменелость приблизительно в два раза больше бескрылого новозеландского Какапо, находящегося под угрозой исчезновения, который раньше был самым большим известным попугаем. Как и Какапо, он был членом древней новозеландской группы попугаев, которые кажутся более примитивными, чем попугаи, которые сегодня процветают в Австралии и на других континентах.

Эксперты из Университета Флиндерс, UNSW Sydney и Кентерберийского музея в Новой Зеландии оценивают Геракла в высоту 1 м и весом около 7 кг. Новый попугай был найден в окаменелостях до 19 миллионов лет из близ Сент-Батанса в Центральном Отаго, Новая Зеландия, в районе, хорошо известном богатым скоплением ископаемых птиц периода миоцена.

Геракл жил в разнообразном субтропическом лесу, где росли многие виды лавров и пальм с подокарповыми деревьями.

«Несомненно, они обеспечили богатый урожай фруктов, важных для диеты Геракла и попугаев и голубей, с которыми он жил. Но на лесной почве Геракл конкурировал с адзебиллами и предшественниками моа», - говорит профессор Сюзанна Хэнд из UNSW Sydney.

«Мы занимаемся раскопками этих ископаемых месторождений в течение 20 лет, и каждый год выявляются новые птицы и другие животные», - говорит профессор Уорти из лаборатории палеонтологии Университета Флиндерс. «Несмотря на то, что Геракл - одна из самых впечатляющих птиц, которую мы нашли, несомненно, есть еще много неожиданных видов, которые еще предстоит обнаружить в этом наиболее интересном месторождении».

Птицы неоднократно эволюционировали гигантских видов на островах. Помимо додо, на Фиджи найден еще один гигантский голубь, гигантский аист на Флоресе, гигантские утки на Гавайях, гигантские мегаподы в Новой Каледонии и Фиджи, гигантские совы и другие хищники на Карибах, пишет ScienceBlogging.