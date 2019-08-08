По факту смертельного ДТП под Новороссийском возбуждено дело

После смертельного ДТП под Новороссийском, в ходе которого в обрыв сорвались машина и автобус, было принято решение о возбуждении уголовного дела. Как уточняет ТАСС, речь идет о статье 264 УК РФ о нарушении ПДД и использовании ТС, в результате неосторожности повлекшее смерть двух или более лиц.

Напомним, что во время дорожного инцидента погибли пассажиры машины: женщина и два ребенка. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.