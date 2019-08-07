В Ингушетии в результате перестрелки ликвидирован боевик

В результате перестрелки, которая произошла в селении Вознесенское (Малгобекский район, Ингушетия) был ликвидирован боевик, передает РИА Новости со ссылкой на информацию, поступившую от НАК (Национальный антитеррористический комитет). В сообщении говорится, что сначала боевику предложили сдаться и сложить оружие. В ответ на это он решил устроить стрельбу, и в результате ответных действий был ликвидирован. Уточняется, что боевик планировал теракт – на месте случившегося обнаружили взрывное устройство самодельного производства, а также оружие и боеприпасы.