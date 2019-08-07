Обнаружена ранее неизвестная скульптура Александра Македонского

Археологи обнаружили потрясающую мраморную голову, хотя и безносую, Александра Македонского. Однако находку нашли не в результате раскопок на территории, где некогда существовала великая империя Александра. Ее обнаружили в Археологическом музее Верия в Греции во время разбора запасников.

Как сообщила археолог Angelika Kottaridi, после обнаружения мраморной головы македонского царя в развалинах древней греческой деревни про нее через некоторое время забыли, и она долгие годы хранилась в одном из хранилищ Археологического музея.

«Скульптура длительное время пролежала в темном углу хранилища среди ящиков с античной керамикой. Бесценный объект был найден несколько недель назад во время инвентаризации», – отметила Kottaridi

Она также добавила, что это совершенно новый «портрет» Александра Македонского, который неизвестен археологам и историкам.

Скульптура датируется вторым веком до нашей эры. Как предположили специалисты, она была изготовлена примерно через 200 лет после смерти Александра Македонского.

Kottaridi сообщила, что вновь обнаруженное изображение Александра будет представлено на одной из выставок, открытие которой запланировано на 2020 год.