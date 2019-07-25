Разрушенный древний храм и сокровища обнаружили археологи в подводной «египетской Атлантиде»

Археологи обнаружили среди руин древнего затонувшего города, называемого Гераклион (также Тонис), который ранее был описан как «египетская Атлантида», древнегреческий храм и множество затонувших сокровищ, таких как монеты и красивые ювелирные украшения.

Фото: Christoph Gerigk/FrankGoddio/Hilti Foundation

В дополнение к монетам и ювелирным изделиям на месте были найдены серебряные и бронзовые ритуальные артефакты, древние колонны и глиняная посуда.

Фото: Christoph Gerigk/FrankGoddio/Hilti Foundation​

По словам археологов, большинство находок хорошо сохранились, несмотря на произошедшую ранее катастрофу.

Гераклион упоминается в небольшом количестве древних текстов. До момента основания Александром Македонским города Александрии Гераклион считался богатым торговым центром и важнейшим портом Древнего Египта. Подводный город был обнаружен в 2000 году французским археологом Франком Годьо под водой на глубине 10 м в заливе Абу-Кир в 6 км от берега в районе Александрии. В конце VIII века пришедший в упадок город был разрушен мощным землетрясением и вызванным им цунами, а потом исчез под водой вместе с городами Каноб и Менуфис.

Исследование подводного города продолжается уже несколько лет. При помощи современных сканирующих устройств, не так давно специалистами была обнаружена новая часть главного храма Гераклиона и несколько новых портов.

Это помогло команде исследователей расширить постоянно растущую карту древнего города, сообщает thesun.co.uk.