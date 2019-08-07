Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей

Согласно данным, предоставленным специалистами Росстата, общая сумма так называемых "серых" зарплат граждан России в прошлом году составила 13,07 трлн рублей. Специалисты подчеркнули, что это достаточно большая сумма, тем не менее, данный показатель является наименьшим за последние пять лет.

Эксперты считают, что уменьшение объема "серых" заработных плат связан с тем, что происходит снижение потребительской активности населения и уменьшение спроса на услуги, оказываемые фрилансерами, пишет газета Известия.