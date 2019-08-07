Цена на золото превысила $1500 за унцию впервые за шесть лет

Согласно данным, полученным во время торгов на бирже Comex в Нью-Йорке, стоимость одной унции золота, которая равна 28,35 г, превысила отметку в $1500, чего не случалось с 2013 года. Также отмечается, что начиная с января текущего года стоимость золота возросла на 17%.

Специалисты утверждают, что увеличение стоимости унции золота связано с опасениями участников рынка, из-за торговой войны между Китаем и США, которая снова начала набирать обороты пишет Интерфакс.