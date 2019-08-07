Главе Мосизбиркома может быть вынесен вотум недоверия

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что главе Мосизбиркома Валентину Горбунову может быть вынесен вотум недоверия. Об этом Памфилова заявила во время встречи с представителями КПРФ, которые являются кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Во время встречи члены КПРФ потребовали отставки Горбунова. На что глава ЦИК сообщила, что не может снять его с занимаемой должности прямым указом, но может, проведя необходимые консультации с коллегами, выразить недоверие. При этом Памфилова отметила, что перед этим, необходимо провести расследования работы всех окружных комиссий, и только на основе полученных результатов делать те или иные выводы, пишет Интерфакс.