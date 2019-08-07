В Минстрое прокомментировали предложение включать отопление летом

В Министерстве строительства и ЖКХ России прокомментировали инициативу депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова рассмотрели инициативу, согласно которой предлагается включать центральное отопление в жилых домах в том случае, если средняя температура летом будет ниже климатической нормы.

По словам официального представителя ведомства, решение о том когда необходимо включать отопление в квартирах граждан принимают региональные власти, а не глава Минстроя. У них есть все полномочия и мэр каждого города может самостоятельно принять решение о включении центрального отопления.

Также, в Минстрое подчеркнули, что в настоящее время отменено требование от том, что центральное отопление на территории России необходимо включать только после того, как среднесуточная температура воздуха не будет подниматься выше 8 градусов в течении дня, пишет Российская газета.