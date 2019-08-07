В Киргизии задержали экс-президента Атамбаева
07.08.2019 19:17
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Сотрудники полиции задержали бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Так утверждают его сторонники, которые были очевидцами данного события. По их словам, полиция произвела штурм резиденции экс-президента. Его же самого схватили еще в начале штурма. В настоящее время его местоположение неизвестно.
Эти сведения подтверждает и адвокат бывшего главы Киргизии Сергей Слесарев. Он заявил, что силовики не предоставляют ему доступ к его клиенту и он не знает где содержат Атамбаева, пишет РИА Новости.
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