В Киргизии задержали экс-президента Атамбаева

Сотрудники полиции задержали бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Так утверждают его сторонники, которые были очевидцами данного события. По их словам, полиция произвела штурм резиденции экс-президента. Его же самого схватили еще в начале штурма. В настоящее время его местоположение неизвестно.

Эти сведения подтверждает и адвокат бывшего главы Киргизии Сергей Слесарев. Он заявил, что силовики не предоставляют ему доступ к его клиенту и он не знает где содержат Атамбаева, пишет РИА Новости.