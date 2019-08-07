Зеленский обсудил с Макроном встречу в нормандском формате

Украинская пресс-служба сообщила, что глава Украины Владимир Зеленский в телефонной беседе с коллегой Франции Эммануэлем Макроном попросил срочно организовать встречу лидеров стран «нормандской четверки».

Отмечается, что подобная просьба Зеленского связана с согласованием последующих шагов для мирного урегулирования конфликта. Украинский глава рассказал Макрону о своем телефонном разговоре с лидером РФ Владимиром Путиным, о гибели четырех украинских военнослужащих и о своих намерениях относительно окончательного разрешения конфликта.

Макрон поддержал инициативу Зеленского, согласившись с необходимостью проведения встречи на высшем уровне при участии официальных представителей всех четырех стран. Уточняется, что французский лидер пообещал связаться с российским главой Владимиром Путиным и германским канцлером Ангелой Меркель для согласования этой инициативы, пишет РИА Новости.