Орешкин рассказал, что текущее ослабление рубля соответствует первоначальным оценкам
07.08.2019 17:35
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Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин сообщил, что текущее ослабление рубля соответствует первоначальным оценкам ведомства.
Предполагалось, что во второй половине 2019 года курс доллара к рублю будет равен 65-66 рубля. Именно это сейчас и наблюдается, подчеркивает Орешкин, и в начале лета рубль стал более крепким, что приближает его к первоначальным прогнозам.
Добавляется, что замедление темпов роста мировой экономики позволили ЦБ понижать процентные ставки, передает ТАСС.
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