Орешкин рассказал, что текущее ослабление рубля соответствует первоначальным оценкам

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин сообщил, что текущее ослабление рубля соответствует первоначальным оценкам ведомства.

Предполагалось, что во второй половине 2019 года курс доллара к рублю будет равен 65-66 рубля. Именно это сейчас и наблюдается, подчеркивает Орешкин, и в начале лета рубль стал более крепким, что приближает его к первоначальным прогнозам.

Добавляется, что замедление темпов роста мировой экономики позволили ЦБ понижать процентные ставки, передает ТАСС.