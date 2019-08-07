Курс доллара снизился до 65,15 рубля

На открытие торгов Мосбиржи курс доллара к рублю составил 65,15 рубля, что на 12,25 копеек меньше по сравнению с уровнем предыдущих торгов.

Официальный курс евро, по данным Московской биржи, понизился на 11,75 копейки и достиг отметки 72,9925 рубля.

По сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, индекс Мосбиржи, на момент открытия торгов, уменьшился на 0,01% и составил 2683,06 пункта, а вот индекс РТС, наоборот, увеличился на 0,03%, достигнув уровня в 1294,91 пункта, передает ТАСС.