Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»

Сегодня Министерство обороны Российской Федерации на своем YouTube-канале разместило видео, на котором запечатлен первый полет нового тяжелого беспилотника «Охотник».

Днем 3 августа беспилотник «Охотник» совершил свой полет и пробыл в воздухе около 30 минут. В течение этого времени он несколько раз успел облететь аэродром на высоте примерно 600 м, а затем сделал удачную посадку. Предполагается, что до конца 2019 года этот летательный аппарат совершит еще несколько полетов, однако задачи будут с каждым разом становиться все труднее, пишут «Известия».