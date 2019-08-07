Скотланд-Ярд не нашел доказательств причастности Путина к делу Скрипалей

Британская газета The Guardian рассказала, что Скотланд-Ярд, при расследовании дела Скрипалей, не нашел доказательства причастности президента России Владимира Путина к этому инциденту.

Начальник контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нила Басу заявил, что полицияи поручили изучить вопрос причастности главы РФ к этой атаке с использованием «Новичка», однако доказательств, позволяющих выдвинуть подобное обвинение, у них нет.

Ранее граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова обвинили в заговоре и попытке убийства Скрипалей. В сентябре прошлого года были выданы национальный и международный ордеры на их арест. Басу подчеркивает, что теперь они добиваются их экстрадиции, пишет «Интерфакс».