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Украинский политик призывает к смене мирового порядка

07.08.2019 16:12
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Украинский политик призывает к смене мирового порядка

С предложением о создании нового мирового порядка выступил в эфире NewsOne заместитель министра по вопросам ВОТ и ВПЛ Украины Георгий Тука.

По словам политика, необходимо задуматься над выстраиванием нового международного порядка, потому что то, что раньше хорошо функционировало, сейчас не работает.

Тука заявил, что механизмы, установленные после Второй мировой войны уже сильно устарели, а всемирная система безопасности была уничтожена. Также проявлениями глобального кризиса, по его мнению, выступает тот факт, что разные страны постоянно позволяют себе пренебрегать заключенными договоренностями. Кроме того политик сомневается в эффективности работы ООН и Совбеза, передает «Газета.Ru».

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