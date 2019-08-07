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Украина готовится к боевым действиям в Донбассе

07.08.2019 09:35
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Украина готовится к боевым действиям в Донбассе

Украинские военные сейчас пребывают в состоянии высшей степени боевой готовности – речь идет о подразделении, расположенном на мариупольском направлении. Как передает РИА Новости, как убежден представитель ДНР, подобные движения подтверждают факт того, что Киев ведет подготовку к предстоящим активным действиям в Донбассе. Так, речь идет об огневых позициях 152 и 122-миллиметровых артустановок, которые находятся в Терновом, Кирово и Андреевке, контролируемых Украиной. Также в этом районе зафиксирована повышенная активность беспилотников.

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