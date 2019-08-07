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Зеленский заявил, что разговаривал с Путиным по телефону

07.08.2019 14:09
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Зеленский заявил, что разговаривал с Путиным по телефону

Украинский глава Владимир Зеленский заявил, что в среду разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону. По его словам они обсуждали ситуацию на Донбассе. Об этом Зеленский рассказал на пресс-конференции по итогам экстренного совещания с силовиками, которое было созвано из-за гибели четырех военнослужащих Украины в зоне силовой операции в Донбассе. Предполагается, что их расстреляли ополченцы.

Зеленский сообщил, что телефонный разговор с Путиным был срочным и долгим. Прежде всего, глава Украины попросил российского президента повлиять на военнослужащих Донецкой народной республики, чтобы те прекратили убийства.

Также поднимались вопросы относительно возвращения украинских заключенных и сокращения сроков строительства моста в Станице Луганской. Зеленский добавил, что эта беседа не приближает страны к миру.

В ДНР опровергают заявление о том, что четыре солдата Украины погибли якобы вследствие действий военнослужащих республики. Отмечается, что этот инцидент случился довольно далеко от радиуса поражения вооруженных сил Донецкой народной республики, пишет ТАСС.

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