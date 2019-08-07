Зеленский попросил Владимира Путина «повлиять на ту сторону» Донбасса

Украинский глава Владимир Зеленский рассказал о том, что утром у него состоялся «срочный» телефонный разговор с российским лидеров Владимиром Путиным. Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, в ходе беседы главы стран поговорили о гибели четырех военнослужащих Украины в Донбассе. Как заявил Зеленский, он сказал Путину о том, что обстрелы «не приближают к миру». В связи с чем он обратился с просьбой к главе РФ «повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей».