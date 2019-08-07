Жителей Москвы в четверг и пятницу ждет погодный коллапс

Погодные условия продолжают удивлять жителей московского региона. Так, жителей российской столицы в четверг и пятницу ждет так называемый «погодный коллапс», о чем в разговоре с РИА Новости проинформировала главный специалист Московского метеорологического бюро Татьяна Позднякова. Эксперт уточнила, что в Москву идет мощнейший атлантический циклон. В результате стоит ожидать сильные дожди, грозы, а также порывы ветра 15-20 м/с. Согласно прогнозам, дождливая погода завершится в пятницу ночью.