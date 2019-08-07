В Пентагоне заявили, что в Сирии возрождается ИГИЛ

Боевики ИГИЛ («Исламское государство», запрещено в РФ) ведут работу по укреплению своих позиций на территории Ирака и пытаются возродить свою группировку на территории Сирии. Как передает ТАСС, об этом говорится в докладе представителя Пентагона, который является автором отчетов об итогах коалиционной операции «Непоколебимая решимость», проводимой в Сирии и Ираке. Он считает, что это произошло после того, как на этих территориях сократилось присутствие сил США, которые «удерживали освобожденные районы».