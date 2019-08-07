Киев хочет заменить российское топливо на белорусское

В планах Украины – произвести замену дизельного топлива из России на других поставщиков. В частности, речь идет о Белорусии и странах Евросоюза. Как передает РИА Новости, соответствующая информация об этом поступила от постпреда украинского президента в правительстве Андрея Геруса. Он также отметил, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод в ближайшие два месяца повысит объем поставок на 25% - до 250-260 тыс. тонн за месяц. Также, по его словам, планируется поднять уровень объема поставок из Литвы и других стран ЕС.