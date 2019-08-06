Фермеры Испании жалуются на проблемы из-за российского продэмбарго

Фермеры Испании снова жалуются на проблемы, которые у них появились в связи с ответным шагом России на санкции. В разговоре с РИА Новости они рассказали, что многие производители так и не смогли найти другие рынки сбыта. Особенно это касается косточковых фруктов.

Напомним, что в августе 2014 года Россия сделала ответный шаг на санкции США, ЕС, а также Канады, Австралии и Норвегии, запретив поставлять ряд продуктов. В том числе мясо, фрукты и молочную продукцию. Меры продлевались синхронно с продлеваемыми санкциями.