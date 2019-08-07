Петр Порошенко вернулся на Украину, ночью

В недавнем прошлом глава Украины Петр Порошенко вернулся в страну. Как передает РИА Новости, об этому пишут местные СМИ. Как сообщается, самолет сел в киевском аэропорту ночью в среду. До этого появилась информация о том, что экс-глава решил отказаться от госохраны, и в сопровождении своей семьи отправился в Турцию, а оттуда в Дубай.

Напомним также, что ранее против Порошенко было возбуждено очередное уголовное, теперь в Панаме.