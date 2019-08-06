В Панаме возбуждено уголовное дело о возможном сокрытии доходов Порошенко
Правоохранители Панамы возбудили уголовное дело по факту об отмывании денег экс-главой Украины Петром Порошенко. Как передает РИА Новости, информация об этом появилась в Telegram-канале юриста Андрея Портнова, который в период правления Януковича занимал должность заместителя главы администрации.
В сообщении говорится, что Порошенко со своим окружением прятали в Панаме «преступные доходы». Также сообщается о факте неуплаты ими налогов в бюджет Украины и отмывании украденных средств.
Напомним также, что ранее СМИ сообщали об одиннадцати уголовных делах, которые были возбуждены против Порошенко.
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