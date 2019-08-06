В Минэкономразвития не поддержали запрет крепкого алкоголя до 21 года

Специалисты Министерства здравоохранения России разработали законопроект, согласно которому на территории России планировалось ввести запрет на продажу алкогольных напитков, крепость которых превышает 16,5%, тем, чей возраст меньше 21 года.

Тем не менее в Минэкономразвития не поддержали данный документ. По мнению экспертов министерства, это приведет к проблемам в работе магазинов, так как кассирам придется обращать особое внимание не только на возраст покупателей, но и на этикетки алкогольной продукции, а это, в свою очередь, приведет к замедлению работы.

Также, в ведомстве сочли необоснованным выбор критерия крепости алкоголя в 16,5%. По мнению специалистов, нет никаких научных обоснований того, что алкогольсодержащая продукция крепостью 16,5% более вредна для организма человека, чем, скажем, продукция крепостью 15 или 20%.

В Минфине тоже не поддержали законопроект Минздрава. В ведомстве полагают, что данная инициатива предоставляет серьезные преференции одним производителям алкогольной продукции по сравнению с другими, пишет Коммерсант.