Посол Японии вызван в МИД из-за нарушений на Южных Курилах

Посла Японии в России Тоёхису Кодзуки вызвали в МИД РФ из-за заявлений японской стороны о визите на Южные Курилы премьер-министра России Дмитрия Медведева. В российском ведомстве выразили протест представителю Японии в связи с комментариями Токио визита Медведева.

Во время беседы с Кодзуки, заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов подчеркнул, что Южные Курилы принадлежат Российской Федерации. Данные территории перешли к России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны. Также, Моргулов назвал комментарии Токио попыткой вмешательства в дела другого государства, пишет РИА Новости.