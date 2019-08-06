Новые санкции США не повлияют на кредитоспособность России

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings в своем новом обзоре оценило введенные США санкционные ограничения в отношении России. По мнению специалистов организации, новые американские санкции могут лишь незначительно увеличить стоимость российских заимствований, но оказать какого-либо серьезного влияния на валютный государственный долг РФ не смогут. Тем не менее все еще остается риск введения Штатами более жестких санкционных ограничений в отношении России, пишет РБК.