Авиабилеты за рубеж подорожают на 2%

Согласно информации, предоставленной представителями сервисов по продаже авиабилетов, в среду произойдет увеличение стоимости авиабилетов за рубеж из-за того, что в ночь на среду происходит пересчет стоимости согласно курсу евро, установленному ЦБ РФ на вторник. Поэтому, в связи с увеличением курса евро по отношению к рублю, стоимость авиабилетов подорожает, примерно, на 2% и пассажиры заплатят за приобретаемый билет больше на 150 рублей с каждых 100 евро. Специалисты советуют тем, кто планирует приобретать авиабилеты за рубеж сделать это до 23:59 вторника, пишет Интерфакс.