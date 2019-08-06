Выявлены факты, указывающие на намеренные поджоги лесов в Сибири

Официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что сотрудниками ведомства во время проведения проверок, выявлены факты, которые могут указывать на совершение намеренных поджогов лесов в Иркутской области. Так, согласно его данным, на территории Иркутской области велась незаконная вырубка леса, после чего мошенники попытались скрыть ее следы с помощью поджога.

Ранее стало известно, что региональные власти предоставляли недостоверные сведения о лесных пожарах, что затрудняло работы по пожаротушению, так как профильные подразделения, занимающиеся тушением, не успевали адекватно реагировать на возникновение новых возгораний, что приводило к ухудшению ситуации. Об этом сообщал прокурор главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов, пишет РИА Новости.