Фотограф запечатлел идеальный портрет атлантического тупика

Не так давно в Сети появилась фотография тупика, которая была распространена среди более чем 16 миллионов человек.

Пробыв 2 недели на острове у берегов Уэльса в Атлантическом океане, фотографу дикой природы Harry Read посчастливилось не только запечатлеть редкие кадры, но и получить представление об образе жизни атлантического тупика.

«После недели посещения одной и той же области острова каждую ночь я понял, что если я буду лежать неподвижно достаточно долго, то тупики будут демонстрировать уникальное поведение», – сообщил Read

Увидев себя

Фото: Harry Read

Будучи по природе любопытными эти небольшие морские птицы, наконец, заметили свое отражение в широкоугольном объективе.

Оценивая свое отражение

Фото: Harry Read

Находясь всего в 3 см от объектива, один из тупиков даже пытался клевать свое отражение.

Атака

Фото: Harry Read

Последовательность изображений запечатлела невероятную близкую встречу с очаровательной морской птицей, в результате чего и получился идеальный портрет.

Фото: Harry Read

Тупик или атлантический тупик (лат. Fratercula arctica) – вид морских птиц, относящийся к семейству чистиковых. Эти птицы обитают на побережьях Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Тупики гнездятся в норах на птичьих базарах. Питаются главным образом мелкой рыбой – песчанкой.

Название «тупик» исходит от слова «тупой» и связано с довольно массивной, округлой формой клюва птицы. Вес тупика составляет 450-500 г. Длина тела 30–35 см. Кстати, клюв и кожица вокруг глаз птиц имеют яркую окраску лишь во время сезона размножения.