Ученые: попугай Снежок танцует не за еду, а по собственному желанию

Всего за несколько лет танцующий попугай Снежок превратился из интернет-сенсации в научное чудо. Большой желтохохлый какаду (лат. Cacatua galerita) восхитителен, поскольку его движения под музыку заставляют нас переосмыслить саму природу танца.

«Истинный танец» подразумевает не спонтанные движения, а движения в такт музыке. Такое свойство присутствует в каждой человеческой культуре. Удивительно мало животных могут присоединиться к человеку на танцполе и это верно даже для наших ближайших родственников в животном мире.

В 2013 году морской лев по имени Ронан доказал, что умеет зажигательно танцевать под Backstreet boys. Но то, на что способен какаду Снежок, еще более удивительно.

В то время как Ронана нужно было обучить танцевальному движению, Снежок изобрел целый репертуар самостоятельно. Исследователи отмечают, что эта птица может выполнить 14 различных танцевальных движений, качаться из стороны в сторону, наклонять голову, поднимать ногу и т.д. Все началось после того, как Снежок дебютировал на YouTube. По мере того, как птицу знакомили со все большим количеством музыки, ее владелица Ирена Шульц заметила, что питомец находился на этапе «изучения движений».

Очарованная этой птицей, команда неврологов решила изучить его странное поведение более внимательно.

Плейлист восьмидесятых включал в себя 2 клипа, каждый из которых был сыгран для птицы три раза в общей сложности по 23 минуты. В обеих песнях, пишут авторы, не было ни одного сегмента, в котором все три повторения содержали один и тот же танцевальный ход, которые исполнял Снежок.

«Что нас больше всего интересует, так это разнообразие его музыкальных движений», – сообщил Анируддх Патель, психолог из Университета Тафтса и Гарвардского университета

Попугаи известны своей способностью копировать повадки людей, но есть веская причина полагать, что новые танцевальные движения Снежка выходят за рамки простой мимики. Во время испытаний в комнате не было никого, кроме хозяйки какаду, но она не танцевала. Шульц рассказала исследователям, что когда она танцует со Снежком дома, то обычно машет руками и качает головой.

В период наблюдений за Снежком оказалось, что он предпочитал разнообразие в движениях в точности синхронизации с ритмом, – сообщают авторы исследования – возможно потому, что он в основном изучал новые движения, а не использовал старые.

Такое поведение птицы привело команду к выводу о том, что какаду имеет творческое социальное поведение и взаимодействует с людьми на уровне, который выходит за рамки базовых желаний и потребностей животного.

«Это замечательно, поскольку творчество у животных ранее отмечалось в поведении, направленном на получение немедленной физической выгоды, такой как доступ к еде или возможности спаривания», – отмечают исследователи

Снежок танцует ни для еды или спаривания. Его танец – это социальное поведение, используемое для взаимодействия с людьми, ухаживающими за ним.

Кто знает, какое танцевальное движение он придумает в следующий раз…