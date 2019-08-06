Кузнецова назвала недопустимым участие детей в акциях протеста

Детский омбудсмен Анна Кузнецова прокомментировала заявление прокуратуры о необходимости лишения родительских прав семейной пары, которая пришла на акцию протеста вместе со своим годовалым сыном. По словам Кузнецовой, лишение родительских прав является крайней мерой наказания, а в этом деле, прежде чем выносить те или иные решения, должны разобраться компетентные органы.

Тем не менее уполномоченный по правам ребенка осудила действия семьи. Кузнецова подчеркнула, что присутствие несовершеннолетних на несанкционированных акциях является недопустимым и опасным не только для детей, но и для взрослых, а жизнь и здоровье ребенка могли оказаться под серьезной угрозой из-за поведения его родителей.

Вместе с тем, она считает, что вынося решение по данному делу необходимо, в первую очередь думать о несовершеннолетнем ребенке и учитывать его интересы, пишет РБК.

Как сообщалось ранее, прокуратура направила иск о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которые принимали участие в несанкционированной акции протеста 27 июля текущего года вместе со своим годовалым сыном. Иск подан в Перовский районный суд Москвы.