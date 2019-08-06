Посол США в России подал в отставку

Американское издание Salt Lake Tribune сообщило о том, что посол США в России Джон Хантсман подал прошение об отставке. Издание опубликовало письмо Хантсмана, в котором он обращается к президенту США Дональду Трампу с прошением об отстранении его от занимаемой должности с 3 октября текущего года. Также, в своем послании посол поблагодарил Трампа за то, что он мог занимать такой ответственный пост в период непростых двусторонних взаимоотношений между США и Россией, пишет РИА Новости.