Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день

Согласно информации агентства Bloomberg, самые богатые люди мира потеряли более $117 млрд за один день из-за сильного падения американских котировок. Так, в понедельник фондовые торги в США завершились серьезным снижением на фоне заявления президента США о введении новых санкций в отношении Китая, а также снижения курса юаня. Отмечается, что данное падение было наиболее серьезным с начала 2019 года.

Известно, что состояние самого богатого человека на планете Джеффа Безоса, который является основателем компании Amazon, сократилось на $3,43 млрд и, в настоящее время составляет $110 млрд. За ним следует глава французской корпорации по торговле предметами роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, который потерял $3,2 млрд, а его состояние сократилось до $94,6 млрд. А замыкает тройку лидеров по потерям основатель компании Facebook Марк Цукерберг, потерявший $2,8 млрд. Теперь его состояние оценивается в $71,1 млрд, пишет ТАСС.