На Украине заявили о снижении поставок дизтоплива из России в августе

Официальный представитель президента Украины в Правительстве Андрей Герус сообщил о значительном снижении поставок дизтоплива из России в августе текущего года. Это произошло из-за введения ограничений российской стороной на ввоз дизтоплива на Украину, согласно которым начиная с 1 июня нефтепродукты на территорию Украины можно ввозить только по специальным разрешениям.

Герус прокомментировал данное решение России, назвав страну ненадежным партнером. Он подчеркнул, что Украина не собирается зависеть от "волюнтаристских решений" Москвы и назвал альтернативные источники получения дизтоплива. По его словам, украинская сторона будет закупать недостающее сырье у Белоруссии и Литвы.

Напоминаем, что Правительство РФ приняло решение о введении моратория на поставки нефти и нефтепродуктов на Украину после того, как 10 апреля украинская сторона ввела санкционные ограничения в отношении России, в результате которых к ввозу на территорию Украины были запрещены некоторые виды российских товаров, включая стеклотару, формалин, аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и др., пишет РБК.