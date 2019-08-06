Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, что он иногда переписывается в шутливой форме по WhatsApp с президентом Украины Владимиром Зеленским, то есть они присылают друг другу шутки.

По словам бизнесмена, вчера Зеленский отправил ему ссылку на пост в своем Facebook про генерала полиции, а ранее он сам прислал президенту фрагмент из киножурнала СССР «Фитиль».

Коломойский добавил, что сейчас у Зеленского много дел, поэтому они стали редко общаться, хотя раньше они переписывались или беседовали по телефону один-два раза в две недели или месяц, сообщает «Известия».