Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым

Издание РБК сообщило, что телеведущему России Владимиру Соловьеву олигарх Украины Игорь Коломойский предложил работу на местном телеканале «1+1».

По словам бизнесмена, Соловьев на полном серьезе рассматривал это предложение. Коломойский добавил, что он, после обсуждения гонорара, был готов подписать контракт. Отмечается, что олигарх высоко оценивает профессиональные качества российского телеведущего, особенно в вопросах пропаганды.

Однако Соловьев опроверг эту информацию, заявив, что ни с кем не встречался и тем более не обсуждал этот вопрос.

Ранее стало известно, что у граждан России наибольшее доверие вызывает Владимир Соловьев, а второе место занимает Андрей Малахов, пишет «Lenta.ru».