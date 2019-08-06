Подробности телефонных переговоров Путина и Трампа были раскрыты

Агентство Reuters, ссылаясь на пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли, рассказало, что Соединенные Штаты Америки раскрыли подробности телефонных переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа.

Беседа двух лидеров по инициативе Трампа состоялась 31 июля. Он предложил Путину свою помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Президент РФ поблагодарил главу Америки и заверил, что российские власти, если возникнет необходимость, обязательно воспользуются его предложением.

Помимо лесных пожаров, они поговорили о вопросах касательно двусторонней торговли. Также президенты договорились и дальше продолжать контакты не только по телефону, но и при личных встречах.

Владимир Путин полагает, что эта инициатива Дональда Трампа дает надежду на то, что в будущем страны смогут возобновить полноформатные отношения, пишет «Lenta.ru».