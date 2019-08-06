МВФ заявил, что снижение цен на нефть российской экономике нанесло больше вреда, чем санкции

В докладе Международного валютного фонда об экономики Российской Федерации сказано, что снижение цен на нефть с 2014 по 2018 годы нанесло экономике страны больше вреда, чем иностранные санкции.

По данным доклада фонда, санкции замедлили темпы роста ВВП на 0,2%, понижение стоимости нефти – 0,6%, жесткая бюджетная политика – 0,1%, сдерживающая денежно-кредитная политика – 0,2%. В общем эти факторы замедлили развитие экономики РФ относительно прогноза на 1,2%.

Вероятно, неблагоприятные внешние условия, в том числе и снижение мировой стоимости нефти и санкции, согласно исследованию МВФ, привели к тому, что рост экономики страны с 2014 года не оправдал ожиданий примерно на 0,8% в год. Также в материалах исследования было сказано, что прогнозируется дальнейшее понижение темпов экономического роста на 0,3%.

Отмечается, что объем производства в период с 2014 по 2018 годы в среднем увеличился на 0,5%, что на 2% в год медленнее по сравнению с первоначальными прогнозами.

Ранее сообщалось, что МВФ по итогам 2019 года смог сохранить прогноз роста ВВП России на уровне 1,2%. В июле из-за снижения ценовой политики на нефть и воздействием ставки НДС на частное потребление, фонд уменьшил развитие экономики страны с 1,4% до 1,2%, передает ТАСС.