В Госдуме ответили на прогноз о возможном спаде экономики России

Депутат Государственной думы Виктор Зубарев ответил на прогноз экспертов о возможном спаде российской экономики в 2019 году.

Депутат заверил, что сейчас в стране отмечается нормальная обстановка в экономике. Также он добавил, что власти отслеживают и регулируют экономический рост в РФ.

Зубарев отметил, что у России есть «запасной план» - Фонд национального благосостояния, который будет направлен на развитие и поддержку предпринимательства. Кроме того он считает, что ценовая политика на нефть сейчас довольно благополучная.

Также депутат рассказал, что наличие большого числа свободных вакансий способствует росту российской экономики. Он заключил, что только в Красноярском крае есть десятки тысяч рабочих мест для вахтовиков с достойной заработной платой, передает «Газета. Ru».