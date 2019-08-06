СМИ сообщили об утечке данных 70 тысяч клиентов российского банка

Ссылаясь на источник газета «Коммерсантъ» сообщила об утечке базы данных 70 тысяч клиентов «Бинбанка».

Издание также рассказало, что эти данные российских граждан были выставлены на продажу в сети, причем стоимость одной позиции составляет около пяти рублей. Добавляется, что она была продана одному человеку.

Подчеркивается, что утечка данных случилась в силу уязвимости банка, причем в базе имеется информация о тех клиентах, которые подавали заявку на получение кредитной карты.

На данный момент неизвестно, как именно этот инцидент повлиял на действенность атак на этих клиентов «Бинбанка» пока неизвестно. Однако, по информации газеты «Коммерсантъ», в Москве примерно у сотни пострадавших клиентов этого банка похитили от 3 тыс. до 100 тыс. рублей, пишет «Газета.Ru».