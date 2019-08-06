Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы

Согласно проведенному мониторингу Российской академией народного хозяйства и госслужбы в начале 2019 года темпы снижения численности рабочей силы в России ускорились.

Исследование показало, что в первом квартале текущего года число экономически активных россиян стало на 0,8 миллионов человек меньше, когда в 2018 году за аналогичный период этот показатель уменьшился на 0,1 миллионов человек.

Сейчас количество рабочей силы в России составляет около 75 миллионов человек. Несмотря на снижение экономически активного населения, авторы отметили, что такой результат не стал неожиданностью, поскольку с 2016 года наблюдалась подобная динамика: в связи с демографической ситуацией в стране численность россиян трудоспособного возраста с 2006 года сократилась на 9%.

Резюмируя исследование, авторы пришли к выводу, что выйти из сложившейся ситуации можно, но для этого необходимо привлекать в экономику людей пожилого возраста, сообщает «Lenta.ru».