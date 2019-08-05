Эксперты прогнозируют, что РФ погрузится в рецессию в 2019 году

Уже в текущем году российская экономика может погрузиться в рецессию. Соответствующий прогноз, на основе изменений параметров малого и среднего бизнеса, представил Институт экономики роста имени Столыпина. Напомним, что Минэкономразвития прогнозировало снижение производства или приостановление темпов роста экономики на 2021 год.

Росстат сообщил, что в первом квартале экономика страны сократила свой рост на 0,5%, а ВВП во втором квартале повысился на 0,8%. Эксперты института отмечают, что этот рост относится к госсектору и крупным компаниям, в то время как число малого и среднего бизнеса продолжает уменьшаться. Также они заметили, что национальные проекты обладают слабой эффективностью.

Ранее Максим Орешкин, министр экономического развития РФ, заявил, что нынешнее экономическое положение страны вряд ли свидетельствует о возникновении рецессии, передает «Газета.Ru».