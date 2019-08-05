Кто в России получает зарплату более 75 тыс. рублей в месяц

Согласно исследованию, проведенному специалистами РИА Новости, только 12% трудоспособного населения в России получает заработную плату больше 75 тыс. рублей в месяц.

При этом наибольшее количество высокооплачиваемых сотрудников работают в пяти сферах экономики. Это добывающая отрасль, в которой отмечены нефтяники, шахтеры и газовики; рыболовство и рыбоводство; финансы; сфера IT технологий и связи, а также профессиональная, научная и техническая деятельность.

Также, эксперты назвали и те отрасли экономики, которые отличаются наименьшими средними зарплатами занятых в них людей. К ним относятся легкая промышленность, образование, сельское хозяйство и туризм, пишет РИА Новости.