Порошенко просит у США помощи с уголовными делами на Украине

Экс-глава Украины Петр Порошенко, который в данный момент находится в Стамбуле, решил обратиться к лоббистским компаниям США, попросив у них помощи в связи с уголовными делами, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. По словам одного из собеседников украинского телеканала, представители Порошенко понимают всю серьезность происходящего и планируют «защищаться от атак». О реакции США ничего не говорится, однако источники не исключают, что Вашингтон, например, может устроить «публичную поддержу». А вот на Украине общественники и ряд политологов не исключают «сценария Саакашвили».